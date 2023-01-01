1000minds Decisionmaking عبارة عن مجموعة من الأدوات والعمليات عبر الإنترنت لمساعدة الأفراد والمجموعات في اتخاذ القرار وتحديد الأولويات وتحليل القيمة مقابل المال وفهم تفضيلات أصحاب المصلحة. استنادًا إلى خوارزمية PAPRIKA، فإن برنامج 1000minds مخصص لاتخاذ القرارات متعددة المعايير (MCDM) والتحليل الموحد (أو نمذجة الاختيار). تمكّنك استطلاعاتنا الموحّدة من إجراء تحليل موحّد (نمذجة الاختيار أو تجارب الاختيار المنفصلة) مع أكبر عدد تريده من المشاركين - ربما الآلاف! اكتشف ما يهم الأشخاص عند اتخاذ خيارات تنطوي على مقايضات. * ما هي المعايير التي يضعها أصحاب المصلحة على سبيل المثال؟ يأخذها المواطنون بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات؟ * ما هي سمات تصميم المنتج الجديد الأكثر أهمية بالنسبة للمستهلكين؟ * ما هي أوزانها (المرافق ذات القيمة الجزئية) التي تمثل أهميتها النسبية؟ وقد حاز برنامج 1000minds، المعترف به دوليًا لصلاحيته العلمية وسهولة استخدامه، على جوائز للابتكار.

الموقع الإلكتروني: 1000minds.com

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