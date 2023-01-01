WebCatalog

1000minds

1000minds

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: 1000minds.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 1000minds على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

1000minds Decisionmaking عبارة عن مجموعة من الأدوات والعمليات عبر الإنترنت لمساعدة الأفراد والمجموعات في اتخاذ القرار وتحديد الأولويات وتحليل القيمة مقابل المال وفهم تفضيلات أصحاب المصلحة. استنادًا إلى خوارزمية PAPRIKA، فإن برنامج 1000minds مخصص لاتخاذ القرارات متعددة المعايير (MCDM) والتحليل الموحد (أو نمذجة الاختيار). تمكّنك استطلاعاتنا الموحّدة من إجراء تحليل موحّد (نمذجة الاختيار أو تجارب الاختيار المنفصلة) مع أكبر عدد تريده من المشاركين - ربما الآلاف! اكتشف ما يهم الأشخاص عند اتخاذ خيارات تنطوي على مقايضات. * ما هي المعايير التي يضعها أصحاب المصلحة على سبيل المثال؟ يأخذها المواطنون بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات؟ * ما هي سمات تصميم المنتج الجديد الأكثر أهمية بالنسبة للمستهلكين؟ * ما هي أوزانها (المرافق ذات القيمة الجزئية) التي تمثل أهميتها النسبية؟ وقد حاز برنامج 1000minds، المعترف به دوليًا لصلاحيته العلمية وسهولة استخدامه، على جوائز للابتكار.

الموقع الإلكتروني: 1000minds.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 1000minds. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

VectorVest

VectorVest

vectorvest.com

Venngage

Venngage

venngage.com

Scientific American

Scientific American

scientificamerican.com

Consensus

Consensus

goconsensus.com

Valid Eval

Valid Eval

valideval.com

Tapdesk

Tapdesk

tapdesk.io

Cloverpop

Cloverpop

cloverpop.com

Commoncog

Commoncog

commoncog.com

Craft.io

Craft.io

craft.io

Reviews.org

Reviews.org

reviews.org

oppwiser

oppwiser

oppwiser.com

Etleap

Etleap

etleap.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية