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Valid Eval

Valid Eval

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الموقع الإلكتروني: valideval.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Valid Eval على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Valid Eval هو نظام تقييم عبر الإنترنت للمؤسسات التي تتخذ قرارات صعبة وتدافع عنها. فهو يوفر نظرة ثاقبة لعملية صنع القرار، ويلقي الضوء على تفاصيل تقييمات المقيم مع تقليل الذاتية وتقليل التحيز. يبرز التقييم الصالح وينظم المعايير المخفية عادة المستخدمة في التقييمات المعقدة، مما يزيد من مساءلة المقيِّم وثقته في النتائج. فهو يعتمد على مبادئ مقبولة على نطاق واسع للعلوم المعرفية والسلوكية، ويستخدم معايير محددة لهذا الغرض - معايير الأداء ومعايير التسجيل - تم تطويرها بالتشاور مع الخبراء في هذا المجال. يقوم Valid Eval بتجميع الاستجابات المتنوعة من المقيمين الذين لديهم الخبرة ذات الصلة ووضعها في سياقها، مما يوفر تعليقات واضحة وموجزة وذات مصداقية يمكن للأشخاص تحديد أولوياتها بسهولة والتصرف بناءً عليها. الخامس

الموقع الإلكتروني: valideval.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Valid Eval. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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