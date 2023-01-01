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Lexia PowerUp Literacy

Lexia PowerUp Literacy

lexiapowerup.com

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يعمل برنامج Lexia® PowerUp Literacy® على تسريع مكاسب معرفة القراءة والكتابة للطلاب في الصفوف من 6 إلى 12 المعرضين لخطر عدم تلبية معايير الاستعداد للكلية والحياة المهنية. ثبت أن PowerUp فعال بما يصل إلى خمسة أضعاف متوسط ​​تدخل القراءة في المدرسة المتوسطة، وهو يمكّن الطلاب من تحقيق عدة سنوات من النمو في عام دراسي واحد.

الموقع الإلكتروني: lexialearning.com

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