Birzeit University Portal

تأسست جامعة بيرزيت عام 1972، وهي مؤسسة تعليمية رائدة ومركز فكري يستقطب نخبة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويقدم مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية وفرص التطوير المهني

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