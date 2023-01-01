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Birzeit University Portal

Birzeit University Portal

birzeit.edu

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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تأسست جامعة بيرزيت عام 1972، وهي مؤسسة تعليمية رائدة ومركز فكري يستقطب نخبة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويقدم مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية وفرص التطوير المهني

الموقع الإلكتروني: birzeit.edu

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Birzeit University Portal. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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