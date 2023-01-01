جامعة Đông Á هي جامعة خاصة ومتعددة التخصصات تقع في دا نانغ، فيتنام. تأسست في الأصل باسم المدرسة الثانوية المهنية الخاصة للفنون الصناعية في يناير 2002، وأصبحت جامعة دونج في مايو 2009.

الموقع الإلكتروني: donga.edu.vn

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ UDA. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.