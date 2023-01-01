BECU Business

BECU هو اتحاد ائتماني تم إنشاؤه في الأصل لخدمة موظفي شركة Boeing. تأسست BECU باسم اتحاد ائتماني للزمالة في عام 1935 من قبل 18 موظفًا في شركة Boeing، وتم تسميتها باسم اتحاد ائتمان موظفي Boeing في معظم تاريخها. ويقع مقرها الرئيسي في توكويلا، واشنطن.

الموقع الإلكتروني: becu.org

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