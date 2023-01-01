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Alterna Savings

Alterna Savings

alterna.ca

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Alterna Savings على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لقد كان Alterna Savings and Credit Union Limited (Alterna) هو الأفضل في مجال الخدمات المصرفية لأكثر من 113 عامًا، وهو ثالث أكبر اتحاد ائتماني في أونتاريو وواحد من أفضل 10 اتحادات ائتمانية في كندا.

الموقع الإلكتروني: alterna.ca

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Alterna Savings. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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