EduPage هو نظام إدارة مدرسي قائم على السحابة ومتكامل تمامًا مع برنامج الجدولة الرائد عالميًا. يعد الجدول الزمني الجيد أمرًا بالغ الأهمية لمعظم المهام المدرسية - بدءًا من إدخال المنهج الدراسي وتتبع الحضور وحجز الغرف وتعيين الواجبات المنزلية وحتى التعلم الإلكتروني. نظرًا لأن الجدول الزمني يتغير يوميًا، فإن التكامل السلس مع عمليات المدرسة الأخرى يعد أمرًا حيويًا. يوفر EduPage العديد من الميزات، يمكنك استخدام بعضها فقط، ولكن القوة الحقيقية للتآزر تظهر بمجرد البدء في استخدام المزيد منها أو جميعها بشكل مثالي.

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