WebCatalog
EduPage

EduPage

portal.edupage.org

استخدام تطبيق الويب

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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EduPage هو نظام إدارة مدرسي قائم على السحابة ومتكامل تمامًا مع برنامج الجدولة الرائد عالميًا. يعد الجدول الزمني الجيد أمرًا بالغ الأهمية لمعظم المهام المدرسية - بدءًا من إدخال المنهج الدراسي وتتبع الحضور وحجز الغرف وتعيين الواجبات المنزلية وحتى التعلم الإلكتروني. نظرًا لأن الجدول الزمني يتغير يوميًا، فإن التكامل السلس مع عمليات المدرسة الأخرى يعد أمرًا حيويًا. يوفر EduPage العديد من الميزات، يمكنك استخدام بعضها فقط، ولكن القوة الحقيقية للتآزر تظهر بمجرد البدء في استخدام المزيد منها أو جميعها بشكل مثالي.

الموقع الإلكتروني: edupage.org

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