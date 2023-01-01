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Comeen

Comeen

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Comeen على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Digital signage, meeting room booking, weekly planning, workplace analytics: create a seamless experience between people and workplaces. Discover Comeen today and get a 14-day free trial on us.

الموقع الإلكتروني: comeen.com

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