WebCatalog
The Root

The Root

theroot.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Root على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الأخبار السوداء والآراء السوداء مع موقف كامل

الموقع الإلكتروني: theroot.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Root. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Atlanta Black Star

Atlanta Black Star

atlantablackstar.com

Library Journal

Library Journal

libraryjournal.com

CarDekho

CarDekho

cardekho.com

Black And Decker

Black And Decker

blackanddecker.com

BlackFriday.com

BlackFriday.com

blackfriday.com

BlackPeopleMeet

BlackPeopleMeet

blackpeoplemeet.com

BBC Sounds

BBC Sounds

bbc.co.uk

BBC Bitesize

BBC Bitesize

bbc.co.uk

PhoneArena

PhoneArena

phonearena.com

BQ Prime

BQ Prime

bqprime.com

BET+

BET+

bet.plus

Dealster

Dealster

dealster.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية