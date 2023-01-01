WebCatalog
Aimbly

Aimbly

app.aimbly.co

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Aimbly على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بتحويل عملك من الفوضى إلى الإنتاجية باستخدام مساعد Aimbly. يعد Aimbly الحل الأمثل للمحترفين المشغولين الذين يحتاجون إلى إنشاء رؤى سريعة ودقيقة لبياناتك وإنشاء ملخصات لاجتماعاتهم، دون المساس بالأمان والخصوصية.

الموقع الإلكتروني: aimbly.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Aimbly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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