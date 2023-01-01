منصة إدارة الكربون الأكثر دقة في العالم قم بحساب تأثير الكربون للمنتجات والأصول وسلاسل التوريد بسرعة دون المساس بالدقة. تقوم Arbor بتحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ، مقترنة بتوجيهات الخبراء، مما يمهد الطريق لاستراتيجية الكربون المستنيرة الخاصة بك.

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