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Arbor

Arbor

arbor.eco

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Arbor على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

منصة إدارة الكربون الأكثر دقة في العالم قم بحساب تأثير الكربون للمنتجات والأصول وسلاسل التوريد بسرعة دون المساس بالدقة. تقوم Arbor بتحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ، مقترنة بتوجيهات الخبراء، مما يمهد الطريق لاستراتيجية الكربون المستنيرة الخاصة بك.

الموقع الإلكتروني: arbor.eco

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Arbor. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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