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ConverSight

ConverSight

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الموقع الإلكتروني: conversight.ai

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ConverSight عبارة عن منصة لذكاء القرار السياقي، مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المعززة للمحادثة الحاصلة على براءة اختراع. يقدم مساعد الذكاء الاصطناعي التابع لشركة ConverSight، Athena، رؤى الأعمال من خلال الاتصال ببيانات العميل وإنشاء رؤى وتوصيات باستخدام تقنيات التعلم الآلي. مع ConverSight، تستطيع الشركات تطبيق الذكاء الاصطناعي في أساليب تخطيط الاستجابة الخاصة بها، مما يسمح بدقة أفضل، واتخاذ قرارات أقوى، وأوقات رد فعل أكثر سلاسة، مما يقلل في النهاية من التكاليف ويحسن وظيفة سلسلة التوريد بشكل كبير. يعمل ConverSight كبرج مراقبة لسلسلة التوريد لمساعدة الشركات على تحسين العمليات وتقليل الاضطرابات وحل المشكلات الحرجة في الوقت الفعلي. يوفر مساعد أعمال الذكاء الاصطناعي من ConverSight، Athena، للشركات رؤية أكبر للبيانات ورؤى لتحسين سلاسل التوريد الخاصة بها بشكل استباقي واتخاذ قرارات أخرى دقيقة ومستنيرة

الفئات:

Business
منصات التحليلات

الموقع الإلكتروني: conversight.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ConverSight. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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