Arnica عبارة عن منصة أمان لسلسلة توريد البرامج القائمة على السلوك لـ DevOps. تقوم Arnica بحماية سلسلة توريد البرامج الخاصة بك بشكل استباقي من خلال أتمتة عمليات الأمان اليومية وتمكين المطورين من امتلاك الأمان دون التعرض لمخاطر أو المساس بالسرعة.

الموقع الإلكتروني: arnica.io

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