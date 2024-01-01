تقديم برامج موثوقة بسرعة. النظام الأساسي الوحيد لسلسلة توريد البرامج الذي يمنحك رؤية شاملة وأمانًا وتحكمًا لأتمتة تسليم الإصدارات الموثوقة. تعد منصة JFrog الهجينة القابلة للتطوير على نطاق واسع مفتوحة ومرنة ومتكاملة مع جميع تقنيات وأدوات الحزمة التي تشكل سلسلة توريد البرامج. تستفيد المؤسسات من إمكانية التتبع الكامل لأي نوع من بيئة الإصدار والنشر بما في ذلك نماذج تعلم الآلة، والبرامج التي تعمل على الحافة، والبرامج المنشورة في مراكز بيانات الإنتاج.

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