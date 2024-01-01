JFrog

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الموقع الإلكتروني: jfrog.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من JFrog على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقديم برامج موثوقة بسرعة. النظام الأساسي الوحيد لسلسلة توريد البرامج الذي يمنحك رؤية شاملة وأمانًا وتحكمًا لأتمتة تسليم الإصدارات الموثوقة. تعد منصة JFrog الهجينة القابلة للتطوير على نطاق واسع مفتوحة ومرنة ومتكاملة مع جميع تقنيات وأدوات الحزمة التي تشكل سلسلة توريد البرامج. تستفيد المؤسسات من إمكانية التتبع الكامل لأي نوع من بيئة الإصدار والنشر بما في ذلك نماذج تعلم الآلة، والبرامج التي تعمل على الحافة، والبرامج المنشورة في مراكز بيانات الإنتاج.
الفئات:
Software Development
MLOps Platforms

الموقع الإلكتروني: jfrog.com

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بدائل

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Databricks

Databricks

databricks.com

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

Scale AI

Scale AI

scale.com

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

SuperAnnotate

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Cadmium

gocadmium.com

Kortical

Kortical

kortical.com

GoRamp

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