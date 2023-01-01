WebCatalog
e2open

e2open

e2open.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من e2open على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تساعدك برامج سلسلة التوريد مع شبكة متصلة ومنصة SaaS على اغتنام الفرص والتنبؤ بالاضطرابات وتعزيز الكفاءة والاستدامة.

الموقع الإلكتروني: e2open.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ e2open. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

SourceDay

SourceDay

sourceday.com

Foods Connected

Foods Connected

foodsconnected.com

Portcast

Portcast

portcast.io

Arnica

Arnica

arnica.io

Plex Smart Manufacturing Platform

Plex Smart Manufacturing Platform

plex.com

GoBolt

GoBolt

gobolt.com

Arkestro

Arkestro

arkestro.com

Stord

Stord

stord.com

WorkStep

WorkStep

workstep.com

project44

project44

project44.com

Inn-Flow

Inn-Flow

inn-flow.net

Factor

Factor

factor.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية