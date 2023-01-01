WebCatalog
Plex Smart Manufacturing Platform

Plex Smart Manufacturing Platform

cloud.plex.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Plex Smart Manufacturing Platform على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يمنح Plex المصنعين القدرة على الاتصال والتشغيل الآلي وتتبع وتحليل كل جانب من جوانب أعمالهم - من طابق المتجر إلى الطابق العلوي - لدفع تحول الأعمال. تشتمل منصة Plex Smart Manufacturing، المبنية في السحابة، على MES وERP وإدارة سلسلة التوريد وإنترنت الأشياء الصناعية والتحليلات لربط الأشخاص والأنظمة والآلات وسلاسل التوريد، مما يمكنهم من القيادة بدقة وكفاءة وخفة الحركة في عالم دائم التغير. سوق.

الموقع الإلكتروني: cloud.plex.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Plex Smart Manufacturing Platform. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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