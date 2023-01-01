Plex Smart Manufacturing Platform

يمنح Plex المصنعين القدرة على الاتصال والتشغيل الآلي وتتبع وتحليل كل جانب من جوانب أعمالهم - من طابق المتجر إلى الطابق العلوي - لدفع تحول الأعمال. تشتمل منصة Plex Smart Manufacturing، المبنية في السحابة، على MES وERP وإدارة سلسلة التوريد وإنترنت الأشياء الصناعية والتحليلات لربط الأشخاص والأنظمة والآلات وسلاسل التوريد، مما يمكنهم من القيادة بدقة وكفاءة وخفة الحركة في عالم دائم التغير. سوق.

الموقع الإلكتروني: cloud.plex.com

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