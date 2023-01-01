My5 (سابقًا Five Download ولاحقًا Demand 5) هو الاسم التجاري لخدمات الفيديو عند الطلب التي تقدمها القناة 5 في المملكة المتحدة. تم إطلاق الخدمة في 26 يونيو 2008. باسم Five Download، قدمت الخدمة تنزيلات بتنسيق Windows Media Video لواردات الولايات المتحدة CSI وHouse وGray's Anatomy. يمكن "استئجار" الحلقات الفردية، مع إتاحة بعض الحلقات قبل سبعة أيام من ظهورها على التلفزيون. أصبح المحتوى الأكثر تنوعًا من برامج القناة الخامسة متاحًا منذ يونيو 2008، مع انتشار أوسع للمحتوى المجاني المقدم لمدة 30 يومًا بعد البث. في يناير 2009، بدأ Demand 5 في تقديم المحتوى بتنسيق Flash Video، مما يسمح للمستخدمين الذين لديهم أجهزة كمبيوتر Apple Macintosh بالوصول إلى المحتوى الخاص بهم.

الموقع الإلكتروني: my5.tv

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