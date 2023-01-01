WebCatalog
Alto Pharmacy

Alto Pharmacy

alto.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Alto Pharmacy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ألتو هي صيدلية متكاملة الخدمات تقوم بتوصيل الوصفات الطبية إلى باب منزلك مجانًا، طوال أيام الأسبوع. نحن نعمل مع طبيبك والتأمين الخاص بك لنحصل دائمًا على أفضل الأسعار ويتوفر الصيادلة عبر الهاتف والرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتطبيق للإجابة على الأسئلة. جرب ألتو اليوم!

الموقع الإلكتروني: alto.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Alto Pharmacy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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