WebCatalog
PlayStation Store

PlayStation Store

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: store.playstation.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PlayStation Store على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

متجر PlayStation (يُختصر أيضًا باسم PS Store) هو متجر وسائط رقمية متاح لمستخدمي وحدات تحكم الألعاب PlayStation 3 وPlayStation 4 وPlayStation 5 وPlayStation Vita عبر شبكة PlayStation Network. تم دعم PlayStation Portable سابقًا من عام 2008 إلى عام 2016. يقدم المتجر مجموعة من المحتويات القابلة للتنزيل للشراء والمتاحة مجانًا. يتضمن المحتوى المتوفر ألعابًا كاملة ومحتوى إضافيًا وعروضًا توضيحية قابلة للتشغيل وموضوعات ومقاطع دعائية للألعاب/الأفلام.

الموقع الإلكتروني: store.playstation.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PlayStation Store. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

My5

My5

my5.tv

Screen Rant

Screen Rant

screenrant.com

Outlook

Outlook

microsoft.com

TrailerSpice

TrailerSpice

trailerspice.com

Outlook Business

Outlook Business

microsoft.com

Moviefone

Moviefone

moviefone.com

Slashfilm

Slashfilm

slashfilm.com

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Klarna

Klarna

klarna.com

Outlook Calendar Business

Outlook Calendar Business

microsoft.com

Kindle CloudReader

Kindle CloudReader

read.amazon.com

Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية