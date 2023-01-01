PlayStation Store

متجر PlayStation (يُختصر أيضًا باسم PS Store) هو متجر وسائط رقمية متاح لمستخدمي وحدات تحكم الألعاب PlayStation 3 وPlayStation 4 وPlayStation 5 وPlayStation Vita عبر شبكة PlayStation Network. تم دعم PlayStation Portable سابقًا من عام 2008 إلى عام 2016. يقدم المتجر مجموعة من المحتويات القابلة للتنزيل للشراء والمتاحة مجانًا. يتضمن المحتوى المتوفر ألعابًا كاملة ومحتوى إضافيًا وعروضًا توضيحية قابلة للتشغيل وموضوعات ومقاطع دعائية للألعاب/الأفلام.

الموقع الإلكتروني: store.playstation.com

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