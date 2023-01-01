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GameSpot

GameSpot

gamespot.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GameSpot على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

GameSpot هو المصدر الرائد عالميًا لأخبار ألعاب الفيديو PS4 وXbox One وPS3 وXbox 360 وWii U وPS Vita وWii وPC و3DS وDS ومراجعات ومعاينات ومقاطع دعائية وإرشادات والمزيد.

الموقع الإلكتروني: gamespot.com

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