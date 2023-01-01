AMC هي موطن لبعض البرامج الأكثر شهرة وشهرة على شاشة التلفزيون. قم بتسجيل الدخول مع مزود التلفزيون الخاص بك وابق على اطلاع بأحدث الحلقات الكاملة وإضافات الفيديو من سلسلة AMC الأصلية المفضلة لديك. استخدم جهاز iPhone أو iPad الخاص بك للبث المباشر أو البث مباشرة على جهاز التلفزيون. تتضمن برامج AMC الأصلية The Walking Dead - السلسلة الأعلى تقييمًا في تاريخ الكابلات، وFear the Walking Dead، وPreacher، وBetter Call Saul، وDietland، وHumans، وInto the Badlands، وMcMafia، وThe Terror وغيرها الكثير. يشمل موفرو الكابلات AT&T U-Verse وCOX وDIRECTV وDISH وOptimum وXfinity وVerizon FiOS، من بين العديد من الشركات الأخرى. يمكن لمشتركي AMC Premiere الاستمتاع بالمواسم الحالية من عروض AMC - بدون إعلانات، وعند الطلب، ومتوفر في التطبيق في نفس الوقت الذي يتوفر فيه البث التلفزيوني المباشر. يحصل مشتركو AMC Premiere أيضًا على وصول مبكر أو وصول للموسم الكامل لعروض مختارة قبل بثها، بالإضافة إلى محتوى خاص مثل الحلقات الموسعة الحصرية والمشاهد الإضافية والنظرات الخاطفة والأفلام غير المقطوعة والمزيد. تتوفر أيضًا الحلقات الكاملة للموسم للتنزيل للمشاهدة دون الاتصال بالإنترنت على جهاز iPhone أو iPad الخاص بك لمشتركي AMC Premiere.

الموقع الإلكتروني: amc.com

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