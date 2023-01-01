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Netflix Tudum

Netflix Tudum

netflix.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Netflix Tudum على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

موقع Netflix الرسمي للعثور على قاعدتك الجماهيرية ودعمها للعروض والأفلام التي تحبها. احصل على آخر الأخبار، واذهب إلى ما وراء الكواليس وتعرف على الممثلين والشخصيات.

الموقع الإلكتروني: netflix.com

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