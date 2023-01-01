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Adobe Photoshop Web

Adobe Photoshop Web

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Adobe Photoshop Web على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتوفر Photoshop على الويب (تجريبي) مع إمكانيات التحرير الأساسية الآن في إصدار تجريبي عام. Adobe Photoshop هو محرر رسومات نقطية تم تطويره ونشره بواسطة شركة Adobe Inc. لنظامي التشغيل Windows وmacOS. تم إنشاؤه في الأصل عام 1988 بواسطة توماس وجون نول. منذ ذلك الحين، أصبح البرنامج هو المعيار الصناعي ليس فقط في تحرير الرسومات النقطية، ولكن في الفن الرقمي ككل.

الموقع الإلكتروني: adobe.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Adobe Photoshop Web. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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