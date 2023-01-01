Adobe Photoshop Web

يتوفر Photoshop على الويب (تجريبي) مع إمكانيات التحرير الأساسية الآن في إصدار تجريبي عام. Adobe Photoshop هو محرر رسومات نقطية تم تطويره ونشره بواسطة شركة Adobe Inc. لنظامي التشغيل Windows وmacOS. تم إنشاؤه في الأصل عام 1988 بواسطة توماس وجون نول. منذ ذلك الحين، أصبح البرنامج هو المعيار الصناعي ليس فقط في تحرير الرسومات النقطية، ولكن في الفن الرقمي ككل.

الموقع الإلكتروني: adobe.com

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