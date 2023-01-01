Nicegram
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الموقع الإلكتروني: nicegram.app
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nicegram على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
تطبيق مراسلة سريع وآمن وجميل. تخيل مزيجًا من واجهة برمجة تطبيقات Telegram القوية والتحسين الدقيق للكود والميزات الفريدة التي توفر مستوى جديدًا تمامًا من الخبرة لا يمكنك رفضه!
الموقع الإلكتروني: nicegram.app
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