Persuva
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الموقع الإلكتروني: persuva.ai
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Persuva على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Persuva turns the art of ad-making into a piece of cake—so effective, you'll wonder if it can also walk your dog (spoiler: it can't, but your marketing will be on a whole new level).
الموقع الإلكتروني: persuva.ai
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