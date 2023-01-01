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Mandrill

Mandrill

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الموقع الإلكتروني: mandrillapp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mandrill على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تسليم رسائل بريد إلكتروني سريعة ومخصصة للمعاملات باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) أو SMTP.

الموقع الإلكتروني: mandrillapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mandrill. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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