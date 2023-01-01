Threema هو تطبيق مراسلة فورية مشفر من طرف إلى طرف لنظام iOS وAndroid وWindows Phone. ويعتمد البرنامج على الخصوصية حسب مبادئ التصميم ولا تتطلب الخدمة من المستخدمين تقديم رقم هاتف أو أي معلومات شخصية أخرى: يمكن استخدام تطبيق Threema بشكل مجهول. بالإضافة إلى الرسائل النصية، يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية وإرسال الوسائط المتعددة والمواقع والرسائل الصوتية والملفات. باستخدام تطبيق الويب "Threema Web"، يمكن استخدام الخدمة على أجهزة الكمبيوتر. تم تطوير Threema بواسطة شركة Threema GmbH السويسرية. تقع الخوادم في سويسرا ويقع مقر التطوير في Pfäffikon SZ. اعتبارًا من أبريل 2017، كان لدى Threema 4.5 مليون مستخدم. اعتبارًا من يناير 2019، تم استخدام إصدار الأعمال Threema Work من قبل 3000 شركة ومنظمة.

الموقع الإلكتروني: threema.ch

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