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Threema

Threema

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: threema.ch

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Threema على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Threema هو تطبيق مراسلة فورية مشفر من طرف إلى طرف لنظام iOS وAndroid وWindows Phone. ويعتمد البرنامج على الخصوصية حسب مبادئ التصميم ولا تتطلب الخدمة من المستخدمين تقديم رقم هاتف أو أي معلومات شخصية أخرى: يمكن استخدام تطبيق Threema بشكل مجهول. بالإضافة إلى الرسائل النصية، يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية وإرسال الوسائط المتعددة والمواقع والرسائل الصوتية والملفات. باستخدام تطبيق الويب "Threema Web"، يمكن استخدام الخدمة على أجهزة الكمبيوتر. تم تطوير Threema بواسطة شركة Threema GmbH السويسرية. تقع الخوادم في سويسرا ويقع مقر التطوير في Pfäffikon SZ. اعتبارًا من أبريل 2017، كان لدى Threema 4.5 مليون مستخدم. اعتبارًا من يناير 2019، تم استخدام إصدار الأعمال Threema Work من قبل 3000 شركة ومنظمة.

الموقع الإلكتروني: threema.ch

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Threema. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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