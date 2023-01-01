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Disroot XMPP Chat

Disroot XMPP Chat

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الموقع الإلكتروني: disroot.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Disroot XMPP Chat على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الرسائل الفورية اللامركزية. تواصل باستخدام بروتوكول دردشة موحد ومفتوح وموحد، مع إمكانية تشفير اتصالاتك باستخدام بروتوكول OMEMO (استنادًا إلى طريقة التشفير المستخدمة أيضًا بواسطة خدمات مثل Signal وMatrix). مع XMPP، لن تكون ملزمًا بمزود خدمة واحد (على سبيل المثال، خادم Disroot) ولكن يمكنك التواصل بحرية مع جهات الاتصال من خوادم Jabber الأخرى، تمامًا كما تفعل مع التواصل بين خوادم البريد الإلكتروني المختلفة.

الموقع الإلكتروني: disroot.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Disroot XMPP Chat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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