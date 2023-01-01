Disroot XMPP Chat

الرسائل الفورية اللامركزية. تواصل باستخدام بروتوكول دردشة موحد ومفتوح وموحد، مع إمكانية تشفير اتصالاتك باستخدام بروتوكول OMEMO (استنادًا إلى طريقة التشفير المستخدمة أيضًا بواسطة خدمات مثل Signal وMatrix). مع XMPP، لن تكون ملزمًا بمزود خدمة واحد (على سبيل المثال، خادم Disroot) ولكن يمكنك التواصل بحرية مع جهات الاتصال من خوادم Jabber الأخرى، تمامًا كما تفعل مع التواصل بين خوادم البريد الإلكتروني المختلفة.

الموقع الإلكتروني: disroot.org

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