بروتوكول MixPay هو بروتوكول دفع لا مركزي يربط بين سلاسل مختلفة ورموز مختلفة ومحافظ مختلفة وعمليات تبادل. وطالما أنهم يصلون إلى بروتوكول MixPay، يمكنهم تزويد مستخدميهم بخدمات دفع آمنة وبسيطة ومجانية في أي مكان في العالم تتميز بـ MixPay، دون حاجة التجار إلى الاهتمام بالمحفظة أو الرمز المميز الذي يستخدمه العميل للدفع، تمامًا مثل ما تعمل Visa وMastercard في مجال الدفع التقليدي.

الموقع الإلكتروني: mixpay.me

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