WebCatalog
MixPay

MixPay

mixpay.me

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MixPay على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

بروتوكول MixPay هو بروتوكول دفع لا مركزي يربط بين سلاسل مختلفة ورموز مختلفة ومحافظ مختلفة وعمليات تبادل. وطالما أنهم يصلون إلى بروتوكول MixPay، يمكنهم تزويد مستخدميهم بخدمات دفع آمنة وبسيطة ومجانية في أي مكان في العالم تتميز بـ MixPay، دون حاجة التجار إلى الاهتمام بالمحفظة أو الرمز المميز الذي يستخدمه العميل للدفع، تمامًا مثل ما تعمل Visa وMastercard في مجال الدفع التقليدي.

الموقع الإلكتروني: mixpay.me

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MixPay. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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