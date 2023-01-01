Movim Pod الرسمي، مستضاف في ألمانيا Movim عبارة عن منصة اجتماعية ودردشة تعمل كواجهة أمامية لشبكة XMPP. بمجرد نشر Movim، يقدم تجربة اجتماعية ودردشة كاملة لمستخدمي شبكة XMPP اللامركزية. يمكنه الاتصال بسهولة بالعديد من خوادم XMPP في نفس الوقت. من خلال تكوين بسيط، يمكن أيضًا أن يقتصر على خادم XMPP واحد وسيكون بمثابة واجهة أمامية قوية له. Movim متوافق تمامًا مع خوادم XMPP الأكثر استخدامًا مثل ejabberd أو Prosody.

الموقع الإلكتروني: mov.im

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