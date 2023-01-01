بدائل - Telegram
whatsapp.com
WhatsApp Messenger، أو ببساطة WhatsApp، عبارة عن برنامج أمريكي مجاني للمراسلة عبر الأنظمة الأساسية وخدمة الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) مملوكة لشركة Facebook، Inc. وهي تتيح للمستخدمين إرسال رسائل نصية ورسائل صوتية وإجراء مكالمات صوتية ومرئية ومشاركة الصور. والمستندات ومواقع المستخدمين والوسائط ا...
Discord
discord.com
Discord عبارة عن تطبيق أمريكي مجاني خاص للمراسلة الفورية وتطبيق VoIP ومنصة توزيع رقمية مصممة لإنشاء مجتمعات تتراوح من اللاعبين إلى التعليم والشركات. يتخصص Discord في التواصل النصي والصورة والفيديو والصوت بين المستخدمين في قناة الدردشة. يعمل Discord على أنظمة التشغيل Windows وmacOS وAndroid وiOS وLin...
Messenger
messenger.com
Facebook Messenger (المعروف باسم Messenger) هو تطبيق ومنصة مراسلة أمريكية تم تطويرها بواسطة شركة Facebook, Inc. تم تطويرها في الأصل باسم Facebook Chat في عام 2008، قامت الشركة بتجديد خدمة المراسلة الخاصة بها في عام 2010، ثم أصدرت بعد ذلك تطبيقات iOS وAndroid المستقلة في أغسطس 2011 و أجهزة Facebook P...
Snapchat
snapchat.com
يتيح لك Snapchat التحدث بسهولة مع الأصدقاء وعرض القصص من جميع أنحاء العالم واستكشاف الأخبار في Discover. الحياة تصبح أكثر متعة عندما تعيش اللحظة! Snapchat هو تطبيق وخدمة مراسلة فورية متعددة الوسائط أمريكية تم تطويرها بواسطة شركة Snap Inc.، في الأصل شركة Snapchat Inc.. إحدى الميزات الرئيسية لـ Snapc...
Zalo
zalo.me
Zalo هو تطبيق مجاني للرسائل والمكالمات على الهاتف المحمول تم إصداره في 8 أغسطس 2012 لأنظمة iOS وAndroid وWindows Phone وNokia Java.
Nicegram
nicegram.app
تطبيق مراسلة سريع وآمن وجميل. تخيل مزيجًا من واجهة برمجة تطبيقات Telegram القوية والتحسين الدقيق للكود والميزات الفريدة التي توفر مستوى جديدًا تمامًا من الخبرة لا يمكنك رفضه!
Google Messages
messages.google.com
الرسائل عبارة عن تطبيق رسائل نصية قصيرة ورسائل فورية تم تطويره بواسطة Google لنظام تشغيل الهاتف المحمول Android. تتوفر أيضًا واجهة ويب. تم إطلاقه في 12 نوفمبر 2014، وهو يدعم رسائل خدمات الاتصالات الغنية (RCS) منذ عام 2018. لا يدعم التطبيق التشفير الشامل، ومع ذلك شوهد تطوير الميزة في نسخة داخلية مسرب...
wechat.com
WeChat (الصينية: 微信; pinyin: Wēixìn (استمع)؛ مضاءة: 'micro-message') هو تطبيق صيني متعدد الأغراض للمراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي والدفع عبر الهاتف المحمول تم تطويره بواسطة Tencent. تم إصداره لأول مرة في عام 2011، وأصبح أكبر تطبيق جوال مستقل في العالم في عام 2018، مع أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا...
Instagram Direct Messenger
instagram.com
أرسل الرسائل والصور ومقاطع الفيديو إلى الأصدقاء عبر Instagram أو Facebook، مع إضافة التأثيرات والتسميات التوضيحية. يمكنك أيضًا إرسال المشاركات أو الاتصال عبر دردشة الفيديو.
Text Free
textfree.us
احصل على رقم هاتف مجاني لإرسال رسائل نصية مجانية غير محدودة من سطح المكتب الخاص بك باستخدام TextFree Web. ما عليك سوى التسجيل مجانًا واختيار رقم هاتفك المجاني وبدء إرسال الرسائل النصية مجانًا.
GroupMe
groupme.com
GroupMe هو تطبيق مراسلة جماعية للهواتف المحمولة مملوك لشركة Microsoft. تم إطلاقه في مايو 2010 من قبل شركة GroupMe الخاصة. في أغسطس 2011، سلمت GroupMe أكثر من 100 مليون رسالة كل شهر، وبحلول يونيو 2012، قفز هذا العدد إلى 550 مليونًا. في عام 2013، كان لدى GroupMe أكثر من 12 مليون مستخدم مسجل.
LinkedIn Messaging
linkedin.com
تتيح لك خدمة LinkedIn Messaging التواصل مع أعضاء LinkedIn الآخرين الذين تتصل بهم. على LinkedIn، يمكنك فقط إرسال رسائل إلى زملائك من الدرجة الأولى (وداخل صفحات المجموعة، إلى زملائك أعضاء المجموعة) مجانًا. إذا لم تكن متصلاً، فلديك دائمًا خيار إرسال بريد InMail إلى عضو آخر في LinkedIn.
Threema
threema.ch
Threema هو تطبيق مراسلة فورية مشفر من طرف إلى طرف لنظام iOS وAndroid وWindows Phone. ويعتمد البرنامج على الخصوصية حسب مبادئ التصميم ولا تتطلب الخدمة من المستخدمين تقديم رقم هاتف أو أي معلومات شخصية أخرى: يمكن استخدام تطبيق Threema بشكل مجهول. بالإضافة إلى الرسائل النصية، يمكن للمستخدمين إجراء مكالما...
ICQ
icq.com
تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية، واستخدام الردود الذكية، والبقاء متصلاً بالإنترنت حتى مع اتصال الإنترنت السيئ.
Reddit Chat
reddit.com
الدردشة لريديت.
MySMS
mysms.com
تساعدك مجموعة تطبيقات mysms على إرسال الرسائل النصية في أي مكان وتحسين تجربة المراسلة على هاتفك الذكي والكمبيوتر اللوحي والكمبيوتر.
Yandex Messenger
yandex.com
Yandex.Messenger عبارة عن منصة تتيح للموظفين التواصل مع بعضهم البعض. يمكن للمستخدمين إرسال رسائل فورية وإجراء مكالمات وإنشاء محادثات جماعية. Yandex Messenger هو برنامج مراسلة آمن للشركات في واجهة مألوفة. لقد قمنا بدمج الوظائف المهمة للمراسلين الفوريين وأضفنا الإمكانيات اللازمة لعمل الشركة - على سبي...
X Messages
twitter.com
تعد الرسائل المباشرة الجانب الخاص لـ X. يمكنك استخدام الرسائل المباشرة لإجراء محادثات خاصة مع الأشخاص حول المنشورات والمحتويات الأخرى.