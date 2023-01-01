يقوم Chordify بتحويل أي موسيقى أو أغنية (YouTube، Deezer، SoundCloud، MP3) إلى أوتار. العب مع الجيتار أو القيثارة أو البيانو باستخدام الحبال والرسوم البيانية التفاعلية.

الموقع الإلكتروني: chordify.net

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