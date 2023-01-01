Virtual Piano

البيانو الافتراضي هو أول لوحة مفاتيح بيانو على الإنترنت وأكثرها شعبية في العالم، مما يتيح لك العزف على البيانو على الفور! يلعبها أكثر من 19 مليون شخص سنويًا ويمكن لأي شخص استخدامها مجانًا في أي مكان وفي أي وقت. قم بإنشاء الموسيقى غير العادية الخاصة بك.

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