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Flat

Flat

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الموقع الإلكتروني: flat.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flat على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بإنشاء النوتة الموسيقية الخاصة بك وتأليفها والتعاون فيها وتشغيلها وطباعتها باستخدام برنامج كتابة وتأليف الموسيقى الأكثر بساطة وبديهية على الويب في العالم

الموقع الإلكتروني: flat.io

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