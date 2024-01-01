Perculus

Perculus

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الموقع الإلكتروني: perculus.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Perculus عبارة عن مجموعة أدوات شاملة للمدرسين لإنشاء جلسات مؤتمرات فيديو جذابة عبر الإنترنت. يقدم Perculus أدوات كسر الجمود وأدوات التقييم وأدوات التخطيط والألعاب لجعل تدريبك عبر الإنترنت أكثر جاذبية ومتعة. يساعد Perculus المدربين على تقديم جلسات تدريبية استثنائية لا تُنسى عبر الإنترنت. ومن خلاله، يمكن التخطيط لأنشطة المشاركة مسبقًا وإعادة استخدامها خلال جلسات مختلفة، ويمكن للمعلمين والمعلمين والميسرين تقديم التدريب المباشر الأكثر جاذبية للمشاركين.
الفئات:
Business
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: perculus.com

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بدائل

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

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