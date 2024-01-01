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Perculus عبارة عن مجموعة أدوات شاملة للمدرسين لإنشاء جلسات مؤتمرات فيديو جذابة عبر الإنترنت. يقدم Perculus أدوات كسر الجمود وأدوات التقييم وأدوات التخطيط والألعاب لجعل تدريبك عبر الإنترنت أكثر جاذبية ومتعة. يساعد Perculus المدربين على تقديم جلسات تدريبية استثنائية لا تُنسى عبر الإنترنت. ومن خلاله، يمكن التخطيط لأنشطة المشاركة مسبقًا وإعادة استخدامها خلال جلسات مختلفة، ويمكن للمعلمين والمعلمين والميسرين تقديم التدريب المباشر الأكثر جاذبية للمشاركين.

الموقع الإلكتروني: perculus.com

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