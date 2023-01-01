إنشاء ومشاركة تجارب الواقع المعزز. باستخدام USDZ.app، يمكنك تحويل صورك إلى لقطات مذهلة ثلاثية الأبعاد (ملفات USDZ) في متصفحك مباشرةً. انضم إلى مجتمعنا من عشاق 3D وAR.

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