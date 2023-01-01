WebCatalog
Map Buddy

Map Buddy

mapbuddy.app

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Map Buddy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اكتشف واشترك وأنشئ خرائط تفاعلية. يتيح لك Map Buddy (المعروف سابقًا باسم Radar) إنشاء خرائط تفاعلية واكتشافها والاشتراك فيها. ابحث عن شاحنات الطعام ومبيعات المرآب والقهوة الجيدة والمزيد! خطط لمطاردة الزبال الودية القادمة أو اترك ملاحظات مفاجئة لأحبائك. لا يوجد حقًا أي شيء مثل Map Buddy هناك!

الموقع الإلكتروني: mapbuddy.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Map Buddy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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