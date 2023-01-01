اكتشف واشترك وأنشئ خرائط تفاعلية. يتيح لك Map Buddy (المعروف سابقًا باسم Radar) إنشاء خرائط تفاعلية واكتشافها والاشتراك فيها. ابحث عن شاحنات الطعام ومبيعات المرآب والقهوة الجيدة والمزيد! خطط لمطاردة الزبال الودية القادمة أو اترك ملاحظات مفاجئة لأحبائك. لا يوجد حقًا أي شيء مثل Map Buddy هناك!

الموقع الإلكتروني: mapbuddy.app

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