WebCatalog
Land id

Land id

id.land

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Land id على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Land id™ – MapRight سابقًا. أصبحت Land Identity™ ورسم خرائط الممتلكات أمرًا بسيطًا - يتيح Land id™ لمحترفي العقارات والصناعة وملاك الأراضي والفضوليين اكتشاف بيانات قطع الأراضي المتعمقة وإنشاء خرائط تفاعلية رائعة وقابلة للمشاركة.

الموقع الإلكتروني: id.land

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Land id. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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