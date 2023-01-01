Land id™ – MapRight سابقًا. أصبحت Land Identity™ ورسم خرائط الممتلكات أمرًا بسيطًا - يتيح Land id™ لمحترفي العقارات والصناعة وملاك الأراضي والفضوليين اكتشاف بيانات قطع الأراضي المتعمقة وإنشاء خرائط تفاعلية رائعة وقابلة للمشاركة.

الموقع الإلكتروني: id.land

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