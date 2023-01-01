أصبح التيسير الافتراضي بسيطًا وجذابًا. مصممة للميسرين والمدربين للقيام بمزيد من الأنشطة التفاعلية، وزيادة المشاركة، وتوفير الوقت والقضاء على الفوضى. عرض المقلاع سابقا.

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