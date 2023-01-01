WebCatalog
Receipt-AI

Receipt-AI

receipt-ai.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Receipt-AI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أصبحت إدارة الاستلام بسيطة. وفر 97% من وقتك، ولا يلزم تنزيل التطبيق.

الموقع الإلكتروني: receipt-ai.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Receipt-AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Framer

Framer

framer.com

Shuffle

Shuffle

shuffle.dev

Usage AI

Usage AI

usage.ai

Ugenie

Ugenie

ugenie.io

Clayboard

Clayboard

clayboard.com

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

LittleLives

LittleLives

littlelives.com

Doconline Health

Doconline Health

doconline.com

TimeKeeper

TimeKeeper

timekeeper.co.uk

Everhour

Everhour

everhour.com

The Sculpt Society

The Sculpt Society

thesculptsociety.com

Orderflo

Orderflo

orderflo.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية