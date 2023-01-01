Payemoji
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الموقع الإلكتروني: payemoji.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Payemoji على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Payemoji is an omni channel messaging service that enables any customer and employee journey all through everyday messaging apps like WhatsApp Business. No IT skills required. No mobile app to download.
الموقع الإلكتروني: payemoji.com
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