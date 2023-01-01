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Shopify Ping

Shopify Ping

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: shopifyping.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Shopify Ping على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Shopify Ping هو تطبيق مراسلة مجاني يتيح لك إدارة جميع محادثات العملاء والفريق من مكان واحد. متاح على سطح المكتب وعبر تطبيقات الهاتف المحمول.

الموقع الإلكتروني: shopifyping.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Shopify Ping. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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