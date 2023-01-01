يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Shopify Ping على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Shopify Ping هو تطبيق مراسلة مجاني يتيح لك إدارة جميع محادثات العملاء والفريق من مكان واحد. متاح على سطح المكتب وعبر تطبيقات الهاتف المحمول.

الموقع الإلكتروني: shopifyping.com

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