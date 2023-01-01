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StudySmarter

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تطبيق التعلم الشامل الخاص بك! انضم إلى 94% من مستخدمي StudySmarter الذين حققوا درجات أفضل! لدينا كل الأدوات التي تحتاجها للنجاح في دراستك. كل ذلك في تطبيق واحد. كل ذلك مجانا. متاح على الهاتف الذكي وسطح المكتب.

الموقع الإلكتروني: studysmarter.de

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