شغفك، مدعوم بالبيانات. تساعد منصة تجربة الضيوف والاحتفاظ بهم في SevenRooms مشغلي الضيافة على إنشاء تجارب استثنائية تعزز الربحية وتكرار الأعمال.

الموقع الإلكتروني: sevenrooms.com

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