Harri

Harri

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الموقع الإلكتروني: harri.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Harri على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

The Employee Experience Platform Built for the Frontline. Focused on the employee experience to power the guest experience. Learn more about our all-in-one human capital management platform for hospitality.

الموقع الإلكتروني: harri.com

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