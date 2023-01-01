WebCatalog
Quoality

Quoality

quoality.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Quoality على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعرف على منصة X-perienceGest الثورية لصناعة الضيافة. منصة تشغيل حديثة تساعد أعمالك على الارتقاء بالمبيعات وجذب وتحقيق المزيد من الإيرادات وتقديم تجارب متميزة للضيوف.

الموقع الإلكتروني: quoality.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Quoality. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Cloudbeds

Cloudbeds

cloudbeds.com

SevenRooms

SevenRooms

sevenrooms.com

TableCheck Manager

TableCheck Manager

tablecheck.com

Aidaptive

Aidaptive

aidaptive.com

ReviewPro

ReviewPro

reviewpro.shijigroup.com

Canary Technologies

Canary Technologies

canarytechnologies.com

Moosend

Moosend

moosend.com

WebBookingPro

WebBookingPro

webbookingpro.com

Bookboost

Bookboost

bookboost.io

Snov.io

Snov.io

snov.io

OTA Insight

OTA Insight

otainsight.com

PageUp Client

PageUp Client


    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية