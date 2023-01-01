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Toast

Toast

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: toasttab.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Toast على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Toast هو نظام نقاط بيع وإدارة مطاعم يساعد المطاعم على تحسين العمليات وزيادة المبيعات وإنشاء تجربة أفضل للضيوف.

الموقع الإلكتروني: toasttab.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Toast. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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