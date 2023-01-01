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TouchBistro هو نظام متكامل لإدارة المطاعم. الخيارات المتقدمة. منصة بديهية. زيادة المبيعات وإسعاد الضيوف وتوفير الوقت والمال. يتعلم أكثر!

الموقع الإلكتروني: touchbistro.com

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