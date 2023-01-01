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TouchBistro

TouchBistro

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الموقع الإلكتروني: touchbistro.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TouchBistro على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

TouchBistro هو نظام متكامل لإدارة المطاعم. الخيارات المتقدمة. منصة بديهية. زيادة المبيعات وإسعاد الضيوف وتوفير الوقت والمال. يتعلم أكثر!

الموقع الإلكتروني: touchbistro.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TouchBistro. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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