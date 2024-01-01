يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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DGTLsuite عبارة عن منصة SaaS B2B تساعد الشركات من جميع الأحجام على تقليل تكلفة وتعقيد المشاركة الرقمية مع تحقيق مكاسب كبيرة في رضا العملاء والاحتفاظ بهم والربحية.

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